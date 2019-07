Sotsiaalminister väisab Viljandimaad

"Viljandi haigla on mitme aasta jooksul olnud teerajaja esmatasandi ja eriarstiabi tihedamale koostööle," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik pressiteate vahendusel. "Haigla on teinud suuri jõupingutusi ja pidanud pikki arutelusid kohalike perearstidega, et luua võimalused inimkesksemate tervishoiuteenuste osutamiseks Viljandimaal."