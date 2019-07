Rattapargi rajaja: Pumptrack sobib nii sportimiseks kui mängimiseks

Viljandisse rajatav rada saab olema Kalmu andmetel Eesti kuues. „Väga suur tendents on see, et neid ehitatakse rahvaalgatuse korras,” selgitas Kalm. Nii sai Pärnu rada alguse linna kaasava eelarve võitmisest ning siis tulid appi ka kohalikud ettevõtjad. Kiviõli seiklusparki rajati pumptrack ettevõtja tellimusel, seejärel ehitati kaks rada Tallinna ning nendegi valmimise eest seisis hea kas kogukond või mõni ettevõtja ning seni viimasena valminud Roosna-Alliku rada sai samuti alguse valla kaasavast eelarvest.