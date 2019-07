Neljapäeval algab folk juba 27. korda, kuid märkimisväärsed pole üksnes selle ürituse pikk traditsioon ja populaarsus, vaid ka inimesed, kes seda teevad. Tänavu on korraldusmeeskonnas pärimusmuusika festivali pressipealiku sõnutsi armaada, mis koosneb rohkem kui 440 inimesest. Neist suurem osa korraldab muusikafestivali vabatahtlikuna või sümboolse tasu eest, kusjuures enamikul on kogemused eelmistelt festivalidelt. Kuigi muusikafestival on viljandlaste õuele jõudnud juba aastaid, otsustasime seekord uurida, kuidas näeb välja suurürituse korraldamine erinevat laadi kohustuste kandjate pilgu läbi.