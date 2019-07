Iga sõdur teab, et tema tööga kaasneb võimalus saada viga või isegi surma. Seda teavad ka tema lähedased ja avalikkus. Ometi tuleb meile šokina, kui mõni Eesti sõjamees missioonil päriselt kannatada saab. Küllap see näitab, et elame õnnelikul ajal, mil sõdu peetakse Eestist kaugel ja meie osavõtt neist on suhteliselt tagasihoidlik. Mis siis, et tegelikkuses polegi vigastatute arv väga väike. Ligi 3000-st kaitseväe ja Kaitseliidu veteranist on haavata saanud umbes kümnendik. Tosin on langenud.