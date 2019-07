«Hetkel on meie tase selline. Tuleb endale ausalt otsa vaadata. Teeme tööd, tööd ja veel kord tööd, et suuta need üheväravalised kaotused lõpuks ometi ka enda kasuks pöörata,» nentis Tuleviku jalgpalliklubi peatreener Sander Post pärast mängu esindusklubi kodulehe vahendusel. «Kaotusmäng küll, aga palju on siit positiivset kaasa võtta. Ennekõike just palliga mängu ja julguse koha pealt,» lisas ta.