Festivali peakorraldaja Girts Majorsi sõnul on nad õnnelikud, et on suutnud nii pikalt seda üritust korraldada. «12 aastat meie turul sellise festivaliga vastu pidada on kõva sõna. Usun, et suudame endiselt tuua siia kanti suurepäraseid bände ja meelelahutust, et võimalikult paljud inimesed saaksid seda nautida,» kinnitas Majors.