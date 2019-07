Lõõtsamängu võistlus on Võrus juba aastakümneid traditsioon, mida üha uued mängijate ja kuulajate põlvkonnad edasi kannavad. Teppo tüüpi lõõtsadel võistumängimine on veerandsajandat korda aset leidva Võru pärimustantsu festivali kavas selle algusest alates. Lõõtsavõistluse enda vanust on aga enamgi, esimest korda võeti mõõtu juba 1971. aastal.