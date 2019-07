Mitmekülgsel August Künnapul on oma loomingus mitu lemmikteemat – sportlased ja rahvatantsijad, kassid ja koerad, arstid ja arhitektid ning palju muud.

Neljapäeval, 25. juulil kell 17 avatakse Viljandis Rüki galeriis August Künnapu (pildil) maalinäitus «Suvised spordimängud». See on kunstniku kolmas näitus Viljandis ja sellel on eksponeeritud viimase kümmekonna aasta jooksul valminud kümme spordimaali.