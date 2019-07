"See soomusrong ei tee pauku, ei tärista kuulipildujaid ega aja välja tuld ja tõrva, vaid saab jutustada vabaduse loo," rääkis Viljandi muuseumi teadusdirektor Ain Vislapuu. "Ajaloo jutustamiseks on palju võimalusi. On võimalik kirjutada raamat, pidada loeng või teha näidend, ajalugu on võimalik isegi laulu sisse panna. Soomusrong number 7 on tegelikult sümbol, sest täpselt sellist soomusrongi pole olnud."