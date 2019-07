Piiriüleseid vargusi on ikka esinenud. Mõni kurjategija on ka kätte saadud – meenutagem näiteks 2016. aastal Karksi-Nuia lähedal põnevusfilmiliku tagaajamise järel tabatud Leedu autovargaid. Pisisulid jäävad paraku tihti tabamata. Eks sa mine võta kinni, kes selle mootorsae kuuri alt ära virutas. See võis olla mõni kohalik, samas on piir ju siinsamas ja jäljed kaovad Läti leppade vahele kiiremini kui lumetuisku. Muidugi tegeleb politsei ka selliste sissemurdmistega, aga kahju on tihti suhteliselt väike, uurimine samas keeruline ning väga suurt ressurssi pole võimalik sinna panna.