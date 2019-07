Eesti on arenenud riik. Isegi meie liikluskultuur, mida me ise sageli sarjame (ja nii mõnigi kord õigusega), on Eestis tunduvalt parem, võrreldes omaaegsete saatusekaaslastega sotsialismiblokist. Mitte sugugi igal maal pole enesestmõistetav, et turvavöö pannakse kinni ka tagaistmel istudes, ja mitte politsei nõudmise tõttu, vaid enda turvalisuse huvides. Kaasreisijate pärast muidugi ka, sest kui sa peaksid kokkupõrke järel autos kellelegi otsa lendama, võid väga hästi ka teda lömastada.