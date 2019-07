«See on küll hea uudis. See on väga hea uudis,» rõõmustas Mõisaküla linnapea ja Mulgi abivallavanem Ervin Tamberg teate peale, et enam kui kuu aega Mõisaküla ja mitme Mulgi valla piiriäärse küla elanikke hirmu all hoidnud vargad on tabatud.