Tabatud vargad on pärit Ruhja piirkonna mustlaskogukonnast ja politsei kahtlustuse järgi võivad nad olla seotud 16 vargusega Viljandimaal. Kõige rohkem on kadunud tööriistu ja mitmesuguseid masinaid. Politsei andmetel ulatub tekitatud kahju suurus kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Vargil käidud on ka Pärnumaal ning sealsed juhtumid alles lisanduvad poistele esitatavasse süüdistusse.