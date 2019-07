"Teetamm on viimaste sajuhoogudega tugevalt kannatada saanud, osa pinnasest on ära uhutud ning tekkinud on kraavid, osal teest pole ka maakivist serva," loetles pärimusmuusika keskuse haldusjuht Põld rajatise seisukorda.

Festivali korraldajad peavad tagama külaliste ohutuse, kuid praegune olukord selles kohas Põllu hinnangul paraku päris ohutu ei ole. Tee on kitsas ning üksteisest möödapääsemiseks tuleb inimestel arvestada, ärauhutud kivide kohal on nõlv eriti järsk. Näiteks lapsevankriga liiklejal tuleb seal olla väga ettevaatlik. Teetammi algusesse on küll rajatud sajuveerenn, kuid sellesuviseid suuremaid vihmu pole need suutnud ära juhtida ning rennist üle voolav suurvesi on teetammi ühest küljest kahjustanud ning osa piirdeks pandud maakive minema kandnud.