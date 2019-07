Centrumi parkla kaob nädalavahetuseks liiva alla

Paralleelselt karikavõistlustega on Viljandis noorte karikasarja etapp ja uudne rannavõrkpallisari "Öövolle".

Võistluse korraldaja Tauno Lipp ütles, et 30 x 30 meetrine ala peab olema 300 tonni liivaga kaetud reede õhtuks, mil algab "Öövolle". See rannavõrkpallisari on mõeldud harrastajatele, kes tahavad ennast reede ja laupäeva hilisõhtul hea muusika saatel ja leedtulede valgel proovile panna.