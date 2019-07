Mulgi valla käruvargaid ei peatanud ka autorehvi sihitud lask

Öösel kella 3 paiku mitmest Karksi-Nuias kõrvalhoonest kärudega esemeid kaasa võtnud mehed olid politseinike pideva jälgimise all. "Plaanisime nad kinni pidada ajal, mil tõendid uute vargusepisoodide kohta on kinnitust leidnud ning mehed ühes varastatuga sündmuskohalt lahkumas. Politseioperatsioon tuli aga kiirelt ümber mängida, kui tähelepanelikele kohalikele jäi varaste kahtlane tegevus silma ning nad juhtunusse ootamatult sekkusid," kirjeldas politseijuht sündmuste kulgu.

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass tänas kohalikke, kes olid politseile jaganud varguste kohta käivat infot ning edastanud muid tähelepanekuid piirkonnas liikuvate kahtlaste isikute ja sõidukite kohta. "Infokilde kokku seades jõudsime vargusi toime pannud isikute tuvastamisele samm-sammult aina lähemale, analüüsisime nende tegutsemismustrit, selgitasime välja ajad ja kohad, kus on suurem võimalus neid teolt tabada, ning see koostöö kohalike ja naaberriigi politseiga kandis nüüd ka vilja," rääkis politseijuht.

Sass toonitas, et kuigi varguses kahtlustatavad mehed on tabatud, ei tohi kohalikud siiski valvsust kaotada. "Mitmel juhul olid tööriistad ja muud esemed lihtsasti kättesaadavad, olgugi et maakond elas teadmises, et vargad on liikvel. Lukustatud uksed, väärtuslikumate esemete märgistamine ning võimaluse korral valveseadmete paigaldamine on vaid mõned oma vara kaitsmise võimalused," lausus politseijuht.