Kaks aastakümmet tiitlivõistluse pääset jahtinud Kristo Galeta sai eesmärgi kätte

Kristo Galeta alustas kergejõustikutreeningutega Viljandis juba eelmisel sajandil ning oli 2000. aastate algul Eesti noorte odaviskajate tipus. Tema treeningkaaslane oli näiteks nüüdseks tippspordist taandunud Risto Mätas, kes on Galetast aasta noorem.

2004. aastal uskus Galeta, et suudab odaviskajana jõuda 2008. aasta Pekingi olümpiale. Toona USA ülikoolis õppinud ja treeninud noore mehe plaane toetas ka tema selle aja treener Toomas Merila, kes uskus, et Galeta on võimeline viskama oda 87–90 meetrit.