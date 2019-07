Nimelt on kavas avada järgmise aasta lõpus Ida-Virumaal suur krüptorahakaevandus, kus kaevurid saaksid erialast tööd.

Majandusministeeriumi kaevandusnõuniku Brait Maindi sõnul on ammune saladus, et põhjasõja päevil kaevati vägev hunnik krüptoraha praeguse Ida-Virumaa territooriumil maa sisse ja see seisab seal seniajani, sest pole olnud vajalikku tehnikat selle kättesaamiseks.