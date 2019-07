Airbnb on internetilehekülg, millel pakutakse kodumajutust. Lehekülje kaudu saab välja rentida oma kinnisvara, ülearust tuba või siis näiteks telkimiskohta tagaaias ning vastupidi, leida kodumajutuse pakkuja. Airbnb on tuntud üle maailma ja maailma avastajate seas populaarne. Oma kinnisvara väljarentimine turistidele on aga hea lisaraha teenimise võimalus.