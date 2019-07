Kanepikasvataja kompab seaduse piire

Ettevõtja Indrek Suve tegeleb sellist sorti kanepi kasvatamise ja müümisega, mis ei sisalda küll narkootilist ainet, kuid mille turustamisele on seatud Eestis palju piire ja keelde. Ettevõtlusega tegelemiseks tuleb Suvel seega leida seaduse halle tsoone ning seni on tal see õnnestunud.