Klubi pressiteates avaldati rõõmu, et 22-aastane ja 183 sentimeetri pikkune Miilen Pannaxiakosega liitus, ning lootust, et too aitab naiskonnal klubi juhtide seatud eesmärgid saavutada. Kõrgeid sihte seab klubi nii koduliigas kui rahvusvahelistel võistlustel.