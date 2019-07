Mida pärast keskhariduse omandamist õppima minna, on üks olulisemaid ja seetõttu ka raskemaid küsimusi inimese elus. Jah, me teame, et tänapäeval kestab õppimine kogu elu, ning ajakirjanik ja vähiraviaktivist Toivo Tänavsuu, kes läks 38-aastaselt arstiks õppima, on hea näide selle väite tõele vastavusest. Ent isegi kui meil peaks elus olema mitu stardijoont, sõltub meie positsioon nendel suuresti just gümnaasiumijärgsetel aastatel juhtuvast.