Pärimusmuusika festivali programmipealiku Tarmo Noormaa sõnutsi on järgmisel nädalal kõige olulisem sündmus siiski folk ja see toob Viljandisse rahva. «Me oleme 27 aastat tegutsenud, kõvasti vaeva näinud ja aasta läbi töötanud. Meil on omad fännid, kellega tegeleme. Kutsume ka ju väga palju inimesi lihtsalt kutsetega siia ja see ongi põhjus, miks siin midagi toimub,» rääkis Noormaa.