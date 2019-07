Silopallid Imavere–Viljandi maantee ääres juhivad tähelepanu meeste tervisele

BalticAgro ja Trioplesti korraldatud üle-eestilise kampaaniaga "Helesinine aitab" annetatakse silopallikile rullide müügist osa raha Tartu ülikooli kliinikumi meestekliinikule. Baltic Agro tootejuht Tiina Meikar ütles, et täpsemalt kogutakse raha mobiilsele arstikabinetile, kus saab oma tervist kontrollida. "Kuna Eesti mees on ikkagi arg, siis ta tavaliselt ju ise arsti juurde ei lähe. Aga kui kabinet käib mööda Eestit ringi, siis järsku tuleb tal mõte, et nüüd võiks ikka minna."