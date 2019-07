Abja suvi ei möödu akordionimuusikata

"Ega see ju päris suur festival ole, nimigi näitb, et väikene," selgitas sündmuse eestvedaja, akordioniõpetaja Valdo Värk ja lisas, et Mulgimaa pealinna akordionfest on Pärnu akordionifestivali, mida samuti tema korraldab, väiksem õde. "Nii väikses kohas päris festival välja ei vea," leidis ta.