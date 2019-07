Praegu uuesti Eestis elav Laura Erm ja New Yorgis elav Laura Pakasaar on mõlemad endised Viljandi tantsukooli Dancecall treenerid, kes on nüüdseks oma haaret laiendanud ning muu hulgas ka mitmes välismaises projektis kaasa teinud. Samas tõdevad nad, et USA-s tantsijana silma jääda on keeruline ning tihtipeale takerdub tantsijate läbilöömine selle taha, et ei õnnestu saada tööviisat.