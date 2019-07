«Etno kõige üllam eesmärk on saavutada maailmarahu, et headus päästaks maailma,» ütles Etno laagri kunstiline juht Merike Paberits ja lisas, et oluline on ka see, et oleks lõbus ning leviks pärimusmuusika. «Meil on kõik nii võrdsed. Siin on erinevatest sugudest ja rassidest inimesi, kuid konflikti pole kellegi vahel kunagi olnud. See on maailmarahu projekt läbi muusika.»