Rahvamaja 80. sünnipäeval mängitakse sama näitemängu mis avamisel

„Lavastuses mängib 28 inimest, kes on pärit Eesti eri paigust alates Saaremaast ja lõpetades Valgamaaga, lisaks kõik muu, mis sinna vahele mahub,” rääkis Grünthal ning möönis, et Kitzbergi tekst pakub lõbusaid tõlgendamisvõimalusi. „Meie toome nad lavale ikka läbi huumoriprisma.”

Ruth Grünthali enda kehastada on keskmine peretütar Miina. Näitemängu muusika autor on Peeter Konovalov, kes lõi lavastuses kasutusel olevatele tekstidele uued viisid, kuna vanu polnud võimalik lihtsalt kusagilt leida. Kunstnik ja kujundaja on Riina Andresen.

„Seda saabki näha ainult kahel õhtul, see on loodud spetsiaalselt selle paiga jaoks,” lisas Grünthal.

Alates 1996. aastast igal suvel on ENT korraldanud haridusprojekti harrastuslavastajatele ja -näitlejatele kuni kümnepäevase suvekooli. Põhiline rõhuasetus ENT töös on harrastusnäitejuhtide alg- ja täiendõppe korraldamine. 22 tegutsemisaasta vältel on ENT-i suvekoolides saanud kutseliste lavastajate käe all õppida erinevaid teatridistsipliine läbi praktika üle 200 harrastusnäitejuhi ja -näitleja ning kohaliku publiku ette on toodud palju lavastusi. Suvekool toimub enamasti erinevates kohtades.