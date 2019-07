Viljandist sirgunud nurgaründaja siirdub Kreeka tippklubisse

Kreeka klubi pressiteates avaldatakse head meelt, et 23-aastane ja 183 sentimeetri pikkune Miilen Pannaxiakosega liitus ning avaldatakse lootust, et viljandlanna aitab naiskonna viia klubijuhtide seatud eesmärgini. Kõrgeid sihte seab klubi nii koduliigas kui rahvusvahelistel võistlustel.

Miilen ütles pressiteate vahendusel, et on kuulnud Kreeka liiga kohta palju head ning hiljuti mängis ta Eesti koondise rivistuses Kreeka vastu ja veendus, et vastased olid heal tasemel. Uues klubis loodab Miilen mängijana edasi areneda.