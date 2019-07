Elron tihendab folgifestivali ajal graafikut 

Elron tihendab 25.–28. juulini toimuva Viljandi pärimusmuusika gestivali ajaks Tallinna–Viljandi liini sõiduplaani, et huvilised saaksid rongiga kiiresti ja turvaliselt folkima. Sõiduplaani muudatused kehtivad kõigil neljal festivalipäeval.

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo sõnas, et kuna festival on rongisõitjate seas olnud alati populaarne üritus ning rongide täituvus on olnud suur, siis soovib Elron festivalikülalistele ka sel aastal rohkem sõiduvõimalusi pakkuda.