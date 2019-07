Korteris hakkasid elektrijuhtmed kärssama

Päästjad said Võhma linnas Kalevi tänava ühe korteri pistikupesast tulema hakanud suitsust teate kell 10.09. Teataja sõnul oli elekter korterist kohe välja lülitatud ning päästjaid vajati olukorda kontrollima. Päästjad eemaldasid suitsema läinud seinakontakti ning korteri omanik lubas kutsuda elektriku olukorda parandama.

Päästeamet kutsub üles inimesi märkama oma kodus valitsevaid ohte ja hoiatab, et aegunud elektrijuhtmestik on väga tuleohtlik. Vana juhtmestik on mõistlik lasta üle kontrollida ja vajadusel elektrikul välja vahetada. Ohutuse tagamiseks võiks elektrik teha tehnilist kontrolli kord kümne aasta jooksul.