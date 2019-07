Loomelinnade võrgustikku saab kuuluda seitsmes kategoorias nagu kirjandus, muusika, film, meedia, gastronoomia, disain ning käsitöö ja rahvakunst. Idee üks elluviijatest, Viljandimaa loomemajanduskeskuse juhataja Villem Varik ütles, et Viljandi sobib just sellesse kategooriasse, sest siin on tugevalt esindatud kaks suunda: käsitöö ja traditsiooniline kunst. «Teine valdkond oleks olnud muusika. Tunnen, et pärimusmuusika väärtustamisega on kõik hästi ning pärimusmuusika ait teeb suurepärast tööd. Kuna loomemajanduskeskus tegeleb ka metalli ja tekstiili valdkonnaga, siis tundus igati mõistlik selle pärandi väärtustamine läbi kunsti ja käsitöö.»