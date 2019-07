«Kuna vana puidust hoone oli väga kehvas olukorras, siis korraldasime uue bussipaviljoni ehituseks hanke ning kodukandipäevadeks saab see valmis,» ütles Tamberg. Hanke pakkumised kõikusid tema sõnul 30 000 – 75 000 euro vahemikus ning valituks osutus arhitekt Sulev Ilvese projekt, mille kogukulu jääb 30 000 euro piiresse. Arhitekt on Mõisakülale tuttav, sest tema on kavandanud ka Mõisaküla linnavalitsuse hoone.