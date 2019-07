Kui noor lõpetab gümnaasiumi, on maailm ta ees valla. Kohe nii valla, et tihti ei teatagi, mida teha – valikuid on nii palju. Kas minna ülikooli? Kui jah, siis millisesse: Tartusse või Tallinna? Või hoopis mõnda kolledžisse? Või kaitseväkke? Või võtta mõtlemiseks vaba aasta ja põrutada välismaale?