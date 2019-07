Textuur on Mulgi vallas väga oluline ettevõte, sellest andis tunnistust ka Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi visiit Mulgimaale, kus ta külastas just Textuuri tootmishoonet.

Karksi-Nuia suurim tööandja Textuur tegi kevadel läbi protsessi, et koondada suvel 20–30 töötajat, kuid ettevõtte juhi sõnul pole selle plaani järgi kedagi koondatud ning tänu tellimuste suurenemisele on koondamisplaan kalevi alla pandud. Samal ajal näitab statistika, et ettevõtte töötajate hulk on kolme kuuga vähenenud 23 inimese võrra.