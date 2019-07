Kaimar Saag on Viljandi Tuleviku peatreeneri Sander Posti sõnul väga suure töövõimega võitluslik mängija.

Hooaja algul liitus Viljandi Tuleviku jalgpalliklubi meistriliiga võistkonnaga 30-aastane ründaja Kaimar Saag, kes naasis kodumaale pärast 11 aastat välismaal mängimist. Peatreener Sander Post ütles hiljutises intervjuus Tuleviku pressiteenistusele, et Saagi liitumine on meeskonnale olnud täielik jackpot, sest tal on meeletu töövõime ja jõuline, pallivaldamisele orienteeritud mängustiil.