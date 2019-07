Abja suvepäevad pakuvad huvitavat meelelahutust igaühele

Laupäeval kell 9 avatakse laat, kus on sel aastal peakorraldaja Lauri Sepa sõnutsi üle 50 kaupleja. Korraldaja ütles, et huvitavaid üritusi on neljal päeval rohkesti, kuid tõi neist eraldi välja Abja Open 3 x 3 korvpallivõistluse, kuhu tuleb osalejaid ka Poolast ja Leedust; Vilde teatri lavastuse "Minejad" ning reedese Apelsini ja laupäevase Shanoni kontserdi. "Laupäeval on ka "Abja rammumees", mis toob palju publikut," lisas Sepp.