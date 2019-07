Kutseline teatrivaataja läheb lavastajaks õppima

Jevtjukova rääkis, et kindel otsus õppida lavastajaks tekkis siis, kui oli teatrietendusi vaadanud üle poole aasta. "Aasta esimeses kolmandikus tahtsin näitlejaks, siis mõtlesin dramaturgiks saada. Augusti lõpuks olin juba täiesti kindel, et minust saab varsti lavastaja." Jevtjukova lisas, et teater on väga võimas tööriist, millega maailma muuta. "See on võimalus panna inimesi kahtlema võib-olla nende seniajani kivistunud maailmavaadetes."