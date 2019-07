Miks see nii on? Tõtt-öelda me täpselt ei tea. Isegi linnajuhid, kes selle otsustanud on, ei tea, sest kohatasu tõuseb iga aasta ise. Nimelt tuleb Viljandis maksta lasteaias käimise eest sõltuvalt lasteaiast 12 või 13 protsenti alampalgast. Võimalik, et kui nii kindlaks määrati, olid protsentide taga peituvad summad läbi kaalutud. Seejärel hakkasid need aga muutuma sedamööda, kuidas tööandjate ja ametiühingute kokkuleppena tõusis alampalk.