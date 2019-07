Tean-tean, ettevõtjad räägivad, et kes tahab tööd teha, see seda ka saab. Aga kui lugu läheb konkreetsemaks, tuleb välja, et need, kes soovivad oma tööjõudu pakkuda, enamasti ei sobi: küll on üle-, küll alakvalifitseeritud ja tagatipuks tahavad veel palka ka.