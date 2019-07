Kui suured on lasteaiatasud?

Ühelapselised pered maksavad kohatasu keskmiselt 32 eurot kuus ehk kuus protsenti miinimumpalgast. Kui kahe lasteaialapsega perel on tasu mõlema lapse eest kokku keskmiselt 54 eurot (10 protsenti), siis kolme lasteaialapsega peres on see kõigest kaks eurot suurem ehk 56 eurot. Põhjus seisneb pakutavates soodustustes: kui kahe lasteaialapse puhul vähendab kohatasu pool, siis kolme lapse puhul kolmveerand omavalitsustest.

Kõrge kohatasu poolest paistavad silma rikkamad omavalitsused ja kõrge on tasu eelkõige mitmelapselistele peredele. Kolmelapselisi peresid silmas pidades leiab 15 kõrgeima kohatasuga omavalitsuse hulgast ainult ühe, mis ei kuulu Harju ega Tartu maakonda – see on Kohila vald. Ühe ja kahe lasteaialapsega peresid arvestades on neid omavalitsusi neli: Kohila ja Tori vald ning Viljandi ja Pärnu linn.

KOHATASUST olulisemgi on inimeste suutlikkus seda maksta. Võrreldes tasu omavalitsuse maksumaksjate keskmise sissetulekuga on võimalik hinnata, kus on koormus leibkondade eelarvele suhteliselt suurem või väiksem. Joonisel olevasse rohelisse koridori jäävad omavalitsused, kelle puhul võib kohatasu pidada suhteliselt sarnaseks samasugusel jõukusetasemel omavalitsuste omaga. Koridorist ülespoole jäävad suhteliselt suure tasuga omavalitsused ning allapoole need, kes paistavad silma tagasihoidliku tasu poolest. Kahe lasteaialapsega perede kohta joonistub sarnane pilt.

Joonise põhjal võib teha kaks olulist järeldust ühe ja kahe lasteaialapsega pere kohatasu kohta.

Esiteks: keskmise sissetuleku vahemikus, kuhu kuulub 70 protsenti omavalitsustest, varieerub kohatasu üle Eesti tugevasti. See tähendab, et omavalitsuste puhul, kes ei kuulu 20 protsendi kõige vähem jõukate või 10 protsendi jõukaimate hulka, ei ole võimalik tuvastada lihtsat seost keskmise sissetuleku ja kohatasu suuruse vahel. Näiteks peab Pärnus ühelapselises peres lasteaiakoha eest loovutama seitse protsenti (71 eurot) omavalitsuse keskmisest kuisest sissetulekust ning umbes sama suure elanike sissetulekuga Peipsiääre vallas kõigest ühe protsendi (10 eurot).

Teiseks: jõukamate elanikega omavalitsustes moodustab kohatasu keskmiselt veidi suurema osa sissetulekust. Ehk omavalitsustes, kus elanikud teenivad rohkem, maksavad nood suurema osa sissetulekust lasteaiakoha kulude katteks. See tähendab absoluutsummades veelgi suuremaid erinevusi võrreldes vaesemate elanikega omavalitsustega.

Kolme lasteaialapsega perede kohatasu puhul on kaks märkimisväärset erinevust: 11 omavalitsuses, mis kuuluvad elanike sissetulekute poolest väga erinevatesse rühmadesse, puudub kohatasu ning kohatasu varieerub kõikide sissetulekutasemete puhul.

TÄHTIS ON, kas ja kuidas on omavalitsused leidnud viise, vähendamaks lasteaiakulusid nendel, kelle eelarvele need suurimat mõju avaldavad, ehk majanduslikult vähe kindlustatud ja lasterikastel peredel. Tervikliku pildi saame soodustustusi ja toetusi ning kohatasu koos vaadates. Näiteks on mitu omavalitsust hoidnud tasu kõigile madalana ega ole tõenäoliselt seetõttu pidanud vajalikuks luua eraldi kohatasu soodustust vähekindlustatutele.