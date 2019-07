Mulgi vallas jätkub varguste laine. Jäljed viivad Lätti

Viljandi jaoskonna eriasjade uurija Karin Saar ütles, et politseiuurijad tegutsevad aktiivselt selle nimel, et tuvastada varguste toimepanijad. „Viljandi uurijate laual on nüüdseks Mulgi vallas juba üle kümne vargusjuhtumi, mis on sarnase käekirjaga ning mille jäljed kisuvad üle piiri Lätti. Teeme naaberriigi politseiga koostööd ning oleme samm-sammult lähemale jõudnud sellele, et varguslainele punkt panna,“ rääkis ta.

Politseiuurija selgitas, et vargad ülemäära palju vaeva ei näe, vaid tulevad ööpimeduses vaiksemal ajal majaõuesid uurima ning kõik, mis on kergesti kättesaadav, see ka kaasa võetakse. Suurel osal juhtumitest algab vargus sellega, et võetakse aiakäru ja laotakse sinna peale tööriistu, trimmereid ja muud kiiresti äraviidavat kraami.

„Kohalikud on jaganud politseiga kahtlaste isikute ja sõidukite kohta tähelepanekuid, mis on abiks uurimisel,” kinnitas Saar ja lisas, et politsei palub jätkuvalt, et igast kahtlusest hädaabinumbril 112 teada antaks. „Näiteks siis, kui märkate võõraid, kes tunnevad põhjendamatut huvi eraaedades leiduva vastu. Kahtlusi võiks äratada seegi, kui maapiirkonnas sõidetakse aeglaselt ringi, küsitakse kummalistel ettekäänetel teejuhatust või näiteks tullakse õuele ja pakutakse midagi müügiks eesmärgiga vaadata üle, kas ja mis teil seal leidub,“ kirjeldas uurija.

Kahtlaseid isikuid või sõidukeid märgates on esmatähtis üles kirjutada auto number ja meelde jätta inimeste välimus.

Lisaks palub politsei, et kui kellelgi on piiriäärses piirkonnas isiklikke turvakaameraid, millest politsei ei pruugi teadlik olla, võiks omanikud nende salvestused üle vaadata. Kui videopildis on märgata kahtlane isik või tegevus, siis palub politsei sellest kindlasti teada anda. „See võib aidata kahe kuriteoga seotud mehe isiku kiiremini kindlaks teha ning ennetada jätkuvaid vargusi,” lisas uurija.