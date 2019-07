Lahkus Viljandimaa vanim elanik

1914. aastal sündinud Sirvi Rõuk, kes on pagenud 1944. aastal Tallinnale visatud pommide eest ja elanud küüditatuna kaheksa aastat Siberi muldonnis, arvas paar aastat tagasi, et tema pika elu alus on hea tervis. «Loodus on seadnud nii, et mul on tervist olnud. Ei ole noorest peast kah haige olnud. Esimest korda olin haiglas 104-aastaselt, kui kukkusin,» rääkis ta.