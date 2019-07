Katuseparandustöid pakkuvad tõmmud mehed jõudsid Viljandimaale

«Probleem on selles, et nii mõnigi teeb kiirelt tehingu ära ning alles hiljem hakkab mõtlema, et asi polnud päris nii kõrget hinda väärt või ei klapi nende meelest hinna ja kvaliteedi suhe. Tagantjärele tarkusega on aga vähe peale hakata, sest olete tehingu omal soovil sõlminud, raha ettegi juba ära maksnud,» kirjeldas Lill mõnd varasemat juhtumit, kus inimene kahetses tehingut ning tundis end petetuna.

«Politsei ei saa öelda, kui palju keegi mõne vihmaveetoru või katusekivi eest võiks raha küsida. Küll saab politsei meelde tuletada, et igaüks, olgu tehing milline tahes, teeks otsuse läbimõeldult, nii et hiljem end petetuna ei tunneks. Kui kellelgi on aga kahtlusi, et tema uksepakul on sulid või muud kahtlased tegelased, kes oma tegevusega korda rikuvad või teie rahu häirivad, helistage 112. Nii saame veenduda vahetult, kellega tegu,» ütles piirkonnavanem.