Eelkooliealiste ja puudega inimeste õigus ühistranspordis maksmata sõita on igati põhjendatud. Esiteks seepärast, et haavatavamate aitamine on ühiskonna kohus, teiseks selleks, et anda endast sõltumata põhjustel majanduslikult raskemas olukorras inimestele majanduslikku tuge ning puuetega inimeste puhul kindlasti ka selleks, et julgustada neid aktiivsemad olema ja rohkem ringi liikuma. Küsimus on selles, kes täpselt on see ühiskond, kes aitama peaks.