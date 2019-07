Kooli ees valmiv väljak on kaetud kummipurust kokkupressitud plaatidega. Väljakule on paigutatud ronimisala ja lauad pingpongi mängimiseks. Jalgrataste hoiukoha ette on püstitatud puidust konstruktsioonid, mida direktor Aavo Palo sõnul kutsutakse hängimispinkideks, kus lastel on võimalus end mugavalt toetades lobiseda. Katte sisse on ehitatud üheksa välibatuuti.