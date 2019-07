Kaks pisikest last läksid salaja kodust

Laupäeval sai politsei teate, et Viljandis Väike-Turu tänaval nähti kõndimas kaht umbes kolmeaastast tüdrukut. Et lapsed olid omapäi ja väikesed, tundis helistaja nende pärast muret. Vaid veerand tundi varem oli politseile helistanud naine teatega, et tema lapsed on kadunud ja nad lahkusid omapäi kodust ajal, mil vanemad magasid.