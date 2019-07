Laulupeolise joogivesi ja volikogu komisjonide topsid

Pühapäevase kontserdi ajal oli lauluväljakul sooja 18–20 ja laulukaare all 23–25 kraadi. Sellise ilmaga vajab inimene päevas pool liitrit kuni liitri joogivett. Muidugi juhul, kui ta pole unustanud ka korralikult süüa.

Eeldades, et pooltel pealtvaatajatest oli oma veepudel kotis, võis kaheeurose pooleliitrise vee ostjaid olla kuni 30 000. See teeb 60 000 eurot. Muud karastavad joogid peale selle.

Mõni minut pärast kella 19 vesi selles paagis lõppes. Nii pidigi olema, sest kui ka pooled esinejatest ja teenindajatest soovinuks poolt liitrit lisavett, kulunuks selleks 8000 liitrit. Et rahvast oli tihedalt, ei saanud sellesse mahutisse vett juurde tuua. Õnneks jagus vett teistesse mahutitesse, kuid nendeni jõudmiseks kulus aega.

Kes teadis, et nii palju rahvast tuleb ja laulmine nii janutama ajab?!

Kokkuvõttes maksimaalne tulemus neis oludes. Edaspidi olgu suund sellel, et igal rahvaüritusel oleks tasuta joogivesi.

Jagasin seda mõtet tuttavatega ja kuulsin, milline totter olukord on veejoomisega Viljandi volikogu komisjonide – rõhutan, et just komisjonide – koosolekutel: juuakse plasttopsidest ja mullivett. Nii olevat mugavam ja kasumlikum.