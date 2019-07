Suuremaks probleemiks looduses on rehvid, samuti ehitusjäätmed ja elektroonika.

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) ei tähelda, et prügi viimine metsa aastatega vähenenud oleks – jätkuvalt leiavad loodusesse tee nii vana mööbel, ehituspraht, klaas kui ka ohtlikud jäätmed, vahendab Eesti rahvusringhääling.

RMK kogus möödunud aastal umbes kaheksa tonni rohkem prügi kui üle-eelmisel aastal. Kokku ulatus aastane prügisaak kogu Eesti metsades 290 tonnini. Prügi on rohkem seal, kus on ka rohkem inimesi. Nii eristuvad probleemsemate piirkondadena Harjumaa, Läänemaa, Raplamaa ja Ida-Virumaa.

RMK peametsaülem Andres Sepp rääkis oma kogemusele toetudes, et asjad aastatega paremuse poole läinud ei ole ning et RMK saab tegelda ainult tagajärgede, mitte põhjusega.

«Tavapärane olmeprügi ja pakendid, neid võib-olla tuleb tõesti vähem, see on korraldatud jäätmeveoga. Mis tekitab probleeme, on ehitusjäätmed, rehvid ja elektroonika, mille äraandmine maksab jäätmejaamas raha,» ütles Sepp.