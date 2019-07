«Olen väga õnnelik, see on lausa uskumatu!» sõnas loosivõitja, kes lubas autoga ise sõitma hakata, sest elukaaslasel juhiluba ei ole. Katrin Salumets on seni ka sõitnud Volkswagen Passatiga, aga see on omadega üsna läbi, nii et uus sõiduk kulub marjaks ära. «Oma senise Volkswageniga olen samuti väga rahule jäänud,» sõnas ta ning lõi võidetud masinale kohe hääled sisse ja lasi signaaligi.